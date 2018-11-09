Dilovası, karnesine güveniyor

Şuana dek dış saha 4 maça çıkan turkuaz-beyazlı ekip, Çamçukur’u 5-1, Hisareyn’i 1-0, Bahçecik’i 7-0, Map Şener’i ise 3-0 hükmen mağlup etti. Dış saha performansının verdiği özgüven ve ekstra moral-motivasyonla Denizli karşısına çıkacak olan Dilovası takımı, kentlisini yenip deplasman karnesindeki başarıyı sürdürmek istiyor. Karşılaşma Pazar günü Gebze Metin Oktay Stadı’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak.