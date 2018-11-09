Şuana dek dış saha 4 maça çıkan turkuaz-beyazlı ekip, Çamçukur’u 5-1, Hisareyn’i 1-0, Bahçecik’i 7-0, Map Şener’i ise 3-0 hükmen mağlup etti. Dış saha performansının verdiği özgüven ve ekstra moral-motivasyonla Denizli karşısına çıkacak olan Dilovası takımı, kentlisini yenip deplasman karnesindeki başarıyı sürdürmek istiyor. Karşılaşma Pazar günü Gebze Metin Oktay Stadı’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak.
Bugün 11:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:45 TSİ )
Dilovası, karnesine güveniyor
1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda 17 puanla liderlik koltuğunda oturan Dilovası Belediyespor, Denizli Köyüspor ile oynayacağı karşılaşmada deplasman karnesine güveniyor.
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Bugün 11:44 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz