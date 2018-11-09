Tayfun, yara saracak

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7 haftalık ilk yarı periyodunda başarılı olamayan Amatör Süper Futbol Ligi B Grubu temsilcisi Tayfunspor, 1 haftalık devre arası tatilini iyi değerlendirmek istiyor. 8 takımlı grupta devre arasına 7 puanla 6.sırada giren bordo-beyazlı takım, son iki maçında Kartepe Suadiye ve Değirmendere’ye kaybetmişti. Eksik giderecek olan Tayfunspor’un antrenörü Fatih Yıldız, ikinci yarıda herşeyin farklı olacağı görüşünde bulunuyor.