7 haftalık ilk yarı periyodunda başarılı olamayan Amatör Süper Futbol Ligi B Grubu temsilcisi Tayfunspor, 1 haftalık devre arası tatilini iyi değerlendirmek istiyor. 8 takımlı grupta devre arasına 7 puanla 6.sırada giren bordo-beyazlı takım, son iki maçında Kartepe Suadiye ve Değirmendere’ye kaybetmişti. Eksik giderecek olan Tayfunspor’un antrenörü Fatih Yıldız, ikinci yarıda herşeyin farklı olacağı görüşünde bulunuyor.
Bugün 11:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:46 TSİ )
Tayfun, yara saracak
7 haftalık ilk yarı periyodunda başarılı olamayan Amatör Süper Futbol Ligi B Grubu temsilcisi Tayfunspor, 1 haftalık devre arası tatilini iyi değerlendirmek istiyor.
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Bugün 11:45 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz