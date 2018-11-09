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ASKON Smart Future organizasyonunu tanıttı

ASKON Kocaeli, Ramada Plaza Otel’de düzenlediği toplantıda basınla bir araya gelerek 14 – 15 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan Smart Future Organizasyonu’nu tanıttı

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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kocaeli Şubesi yönetimi Ramada Plaza Otel’de basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Sinevizyon gösterimi ile başlayan programda yeni yönetim tanıtılırken, Smart Future Organizasyonu üzerine detaylı bilgi verildi. ASKON Kocaeli Şube Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, “Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kocaeli şubesi olarak iktisadi hayatı ahlaki temeller üzerine inşa ediyoruz. Asil duruş sergileyerek haklı zenginliği şiar edindik. Hedefimiz, büyük, küçük orta ölçekteki kurumlarla kentin yetkili organlarıyla buluşmak ve stratejik plan ve programlara çözüm üretmeye çalışmak. Adalet temelinde tüccarlığın yeniden şekillendirilmesi için çalışan kurumuz. ASKON Milli şuuru destekleyen bir STK’dır. Aynı misyonu paylaşan bütün kuruluşlarla ilişki kurarak ortak çalışmalar yapacağız” dedi.

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Smart Future fuarda gösterilecek

Smart Future Organizasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Akıllı teknolojiler ile katma değer, yerli ve milli teknolojinin üretimi konusunda farkındalık oluşturacak ortamı var etme konusunda çalışacak olan Smart Future fuarda gösterilecek. Ülkemizin geleciğini inşa edecek büyük, küçük, orta ölçekteki tüm işletmeleri fuarımızda görmek istiyoruz” diyerek devamında, “Ciddi ve verimli avantajlara sahip, yatırımcılar için cazibe merkezli kentiz. Kocaeli Türkiye’nin bel kemiğidir; liman, sanayi, teknoloji kentidir. Ekonomik ve sosyolojik değerlere katkı sağlamak açısından yoğun programlar geliştireceğiz” dedi.

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Tüccarlarla projelerimiz olacak

Yeni projelere dair açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Olağanüstü dönemlerde şirket yönetimi, emin tüccarlar gibi birçok projemiz olacak. Farkındalık oluşturacak eğitim programlarını kentimiz ve tüccarlarımızla buluşturacağız. ASKON, asil duruşu, hakkı helal kazancı üstün tutan kuruluşumuz zenginlerin oluşturduğu kuruluş değildir. Bu anlamda nasıl daha fazla katma değer kazanırız sorusuna cevap arayacağız” şeklinde konuştu. Fuar, 14 – 15 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 11:46 TSİ - Ekonomi

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