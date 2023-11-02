Körfez'de 1147 m² tarla icradan satılık

T.C.KÖRFEZ İCRA DAİRESİ

2020/610 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/610 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kocaeli İl, Körfez İlçe, HİMMETLİ Mahalle/Köy, Değirmen Ocağı Mevkii, 155 Ada, 7 Parsel, Kocaeli İli, Körfez ilçesi, Himmetli mahallesi, 155 ada, 7 parsel sayılı taşınmaz Körfez merkezine uzak olması sebebiyle her türlü sosyal ihtiyaçları karşılama yönünden eksiktir. Parsel tarım alanında bulunmaktadır. Kadastro yoluna cepheli olduğundan ulaşım bakımından ortalama durumdadır. Yol, Su, Kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik gibi diğer kamu hizmetlerinden istifadesi kısmen eksiktir. Parselin topografik yapısı eğimsiz olup geometrik olarak dörtgen formdadır. Olduğu gibi bırakılan kadastro parseldir. Keşif anında taşınmaz üzerinde herhangi bir inşaat veya ziraat faaliyetine rastlanmamıştır. taşınmaz değeri 516.550,50 TL dir.

Adresi : Himmetli Mahallesi, 155 Ada 7 ParselKörfez / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.147,89 m2

İmar Durumu : Tapu kaydındaki gibi

Kıymeti : 516.550,50 TL

KDV Oranı : %0

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2023 - 11:10

30/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.