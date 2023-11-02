Körfez'de 1147 m² tarla icradan satılık

2020/610 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/610 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kocaeli İl, Körfez İlçe, HİMMETLİ Mahalle/Köy, Değirmen Ocağı Mevkii, 155 Ada, 7 Parsel, Kocaeli İli, Körfez ilçesi, Himmetli mahallesi, 155 ada, 7 parsel sayılı taşınmaz Körfez merkezine uzak olması sebebiyle her türlü sosyal ihtiyaçları karşılama yönünden eksiktir. Parsel tarım alanında bulunmaktadır. Kadastro yoluna cepheli olduğundan ulaşım bakımından ortalama durumdadır. Yol, Su, Kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik gibi diğer kamu hizmetlerinden istifadesi kısmen eksiktir. Parselin topografik yapısı eğimsiz olup geometrik olarak dörtgen formdadır. Olduğu gibi bırakılan kadastro parseldir. Keşif anında taşınmaz üzerinde herhangi bir inşaat veya ziraat faaliyetine rastlanmamıştır. taşınmaz değeri 516.550,50 TL dir.
Adresi : Himmetli Mahallesi, 155 Ada 7 ParselKörfez / KOCAELİ
Yüzölçümü : 1.147,89 m2
İmar Durumu : Tapu kaydındaki gibi
Kıymeti : 516.550,50 TL
KDV Oranı : %0
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 11:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2023 - 11:10
30/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.