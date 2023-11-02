2015 model Cıtroen marka araç icradan satılık

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2023/1458 TLMT.



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1458 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 550.000,00 1 Taşıt 41BJ237 Plakalı , 2015 Model , CITROEN Marka ,dizel,manuel,beyaz renk, 10JBFM0191537 Motor No'lu , VF7DD9HP0FJ604846 Şasi No ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 14:31

26/10/2023 (İİK m.114/4)