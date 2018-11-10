Zirve aşkına!

Kocaelispor, yukarıda tutunmak ve zirve iddiasını sürdürmek için çok zorlu bir maça çıkacak. Rakip lider Bayburt İl Özel İdarespor. Atatürk’ü anacağımız günde Kocaeli Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak.
2 ÖNEMLİ EKSİK
19 puanla averajla 5. sırada bulunan Kocaelispor, Cumartesi mesaisinde grup lideri Bayburt’u konuk edecek. Hafta arasında teknik adam değişikliğine giden, yeni teknik adamı Ferruh Özgün’ün koordinesinde sahaya çıkacak olan Bayburt ekibini devirmek ve aradaki puan farkını 3’e indirmek isteyen Kocaelispor’da sol ayak biceps kasında sakatlığı bulunan Murat Başak ile sağ diz iç yan bağlarında ikinci ikinci derece yırtık olan Sinan forma giyemeyecek.
KADİR ÖGE 40 GÜN SONRA DÖNÜYOR
Bu sezon ilk ve tek lig maçını 24 Erzincanspor karşısında 1 Ekim’de oynayan ancak bu maçta aşırı zorlama nedeni ile sağ ayak üst adalesini yırtan Kadir Öge, tam 40 gün sonra formasına kavuşuyor. Kadir, Bayburt karşısında sol bekteki yerini alacak ve uzun süredir büyük fedakarlık yaparak sol kanadı savunan Ali Keten asıl yerine, savunma ortasına geçecek.
GEÇEN HAFTADAN TEK DEĞİŞİKLİK
Yeşil Siyahlılarda teknik adam Galip Gündoğdu 0-0 berabere biten ve galibiyetin kaçtığı Cizre maçındaki kadroyu, sakat olan Başak dışında sahaya sürecek. Kalede Volkan, sağ bekte Fatih, savunma ortasında Ali Keten ve Kemal, sol bekte Kadir, savunma önünde Küçük Kerem ve Mesut, sol önde Burak Süleyman, sağ önde Hamza Mutlu, forvete yakın bölgede Sefa ve ileride de Rıza tertibi ile sahaya çıkılacak.
80 YILDIR HASRET VE ÖZLEMLE
Bugün 10 Kasım. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. ölüm yıldönümü. Tüm ülke ve dış temsilciliklerde olduğu gibi Kocaelisporlular da de tarihin en büyük lideri, kalplerden hiçbir zaman silinmeyecek olan dehayı, Ata’yı anacak, Kocaelispor Kulübü de Atatürk için aksiyon alacak. Cumartesi olmasına karşın Bayburt ile oynanacak olan 6 puanlık maçta en az 15 bin taraftarın tribündeki yerini alması bekleniyor.
İLK GÜNDÜZ İÇ SAHA MAÇI
Geçen sezonun ilk yarısında iç sahada sadece 9 puan toplayan, bu sezon ise şimdiden bu rakamı 12’ye çıkaran Kocaelispor, taraftarı karşısında güçlü rakibini devirip Kocaeli Stadı’ndaki 5. maçını kazanmak ve sezonki ilk gündüz iç saha maçının ardındancamianın yüzünü bir kez daha güldürmek istiyor. Kırklareli’nden Ömer Şıvka’nın yöneteceğimaç saatinde hava parçalı bulutlu, sıcaklık ise yaklaşık 18 derece olacak. Erdem ÖVÜÇ
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR - BAYBURT İL ÖZEL İDARE
STAT: Kocaeli
HAKEMLER:Ömer Şıvka, Selim Şenöz, Sinan Ertinğü
HAVA: 18 derece parçalı bulutlu
KOCAELİSPOR
Volkan Mert Korkmaz
Fatih Adıgüzel
Kadir Öge
Ali Keten
Kemal Can Aydemir
Kerem Yıldırım
Mesut Özdemir
Burak Süleyman
Sefa Narin
Hamza Mutlu
Rıza Altıntaş
BAYBURT
Alişan Şeker
Erol Yükseker
Yusuf Onur Arıkan
Volkan Çekiç
İsmet Kavuştu
Ali Kemal Yükseker
Selçuk Kaban
Serdar Eylik
Haydar Deniz
Emre Hasan Balcı
Feyyaz Aydil
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz