Öğrencilerin Ormanya keyfi

Gözün Arkada Kalmasın projesi kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kocaeli Polis Eşleri Derneği işbirliğinde dezavantajlı çocuklardan oluşan Tavşantepe İlkokulunda 4.sınıfta eğitim gören 65 öğrencinin katılımı ile 8 Kasım Perşembe günü sabah saat 10.30’da Kartepe’de bulunan Doğal Yaşam Parkına (Ormanya)’gezi etkinliği düzenlendi. Yapılan etkinliğe Kocaeli Polis Eşleri Derneği Başkanı Aliye Denizci, başkan yardımcısı Esma Yıldırım, Yasemin Aksakal, yönetim kurulu üyeleri Sevgi Aksoy, Hatice Kodal, Asayiş Şube Müdürü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Ömer Kodal, TDP Polis memurları ve öğretmenler katıldı. Programda miniklere hayvanları yerinde görme fırsatı buldu. Dernek Başkanı Aliye Denizci ve yönetimi minik öğrencilerle yakından ilgilendi.