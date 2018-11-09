Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:05 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 14:33 TSİ )

Komşu kızına aşk mektubu yazan 70’lik dede gözaltına alındı

İzmit Bekirdere Mahallesinde ikamet eden 70 yaşındaki F.K., komşusunun 12 yaşındaki kızına aşk mektubu yazdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. F.K. adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Bekirdere Mahallesinde ikamet eden F.K (70) isimli şahıs, evinin yakınında ikamet eden ve komşusunun 12 yaşındaki kız çocuğu B.İ’ye aşk mektubu yazdı. Yazdığı mektubu kızın evinin yanında bulunan bir iş yerinin kepengine sıkıştırdı. Yoldan geçen kızı görünce dükkan kepengine sıkıştırdığı mektubu göstererek almasını istedi. Küçük kız aldığı mektubu okudu.

"SENİNLE GÖRÜŞMEK İSTERİM"

Mektupta “Seni çok beğeniyorum. Çok güzelsin, seninle görüşmek isterim’ gibi ifadelerin yer aldığını görünce, okuduğu mektubu babasına teslim etti. Küçük kızın babası soluğu polis merkezinde aldı ve yaşlı adamdan şikayetçi oldu. Polis ekipleri F.K. isimli şahısı gözaltına alarak Kocaeli Adliyesine sevk etti. Şüpheli şahısın, olaydan kısa bir süre önce küçük kızı  ‘gel eve televizyon izleyelim’ diyerek evine davet ettiği öne sürüldü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

İzmit'te, 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen F.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 12:05 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
İzmit santral yokuşunda feci kaza! mask
İzmit santral yokuşunda feci kaza!
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti! mask
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti!
Kozluk Mahallesi'nde intihar girişimi! mask
Kozluk Mahallesi'nde intihar girişimi!
Tatbikatında role kendini kaptıranlar renkli görüntülere neden oldu mask
Tatbikatında role kendini kaptıranlar renkli görüntülere neden oldu
9 yıl sonra yakalanmıştı! Adli kontrolle serbest kaldı mask
9 yıl sonra yakalanmıştı! Adli kontrolle serbest kaldı
Koray Şener'in ölümünde kahreden DETAY! mask
Koray Şener'in ölümünde kahreden DETAY!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
1 milyar dolarlık dava! mask
1 milyar dolarlık dava!
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor mask
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu mask
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı! mask
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı!
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti! mask
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti!

GALERİ

Gümüşhane tanıtım günleri açıldı mask
Gümüşhane tanıtım günleri açıldı
Bilgi Küpü’nden 10 Kasım Atatürk Koşusu mask
Bilgi Küpü’nden 10 Kasım Atatürk Koşusu
Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar mask
Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar
BİLNET’ten 10 Kasım gezileri mask
BİLNET’ten 10 Kasım gezileri
41 plakalı araç kaza yaptı: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI! mask
41 plakalı araç kaza yaptı: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI!
Büyükşehir çalışanına %31 ZAM! mask
Büyükşehir çalışanına %31 ZAM!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL