Komşu kızına aşk mektubu yazan 70’lik dede gözaltına alındı

İzmit Bekirdere Mahallesinde ikamet eden F.K (70) isimli şahıs, evinin yakınında ikamet eden ve komşusunun 12 yaşındaki kız çocuğu B.İ’ye aşk mektubu yazdı. Yazdığı mektubu kızın evinin yanında bulunan bir iş yerinin kepengine sıkıştırdı. Yoldan geçen kızı görünce dükkan kepengine sıkıştırdığı mektubu göstererek almasını istedi. Küçük kız aldığı mektubu okudu.

"SENİNLE GÖRÜŞMEK İSTERİM"

Mektupta “Seni çok beğeniyorum. Çok güzelsin, seninle görüşmek isterim’ gibi ifadelerin yer aldığını görünce, okuduğu mektubu babasına teslim etti. Küçük kızın babası soluğu polis merkezinde aldı ve yaşlı adamdan şikayetçi oldu. Polis ekipleri F.K. isimli şahısı gözaltına alarak Kocaeli Adliyesine sevk etti. Şüpheli şahısın, olaydan kısa bir süre önce küçük kızı ‘gel eve televizyon izleyelim’ diyerek evine davet ettiği öne sürüldü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

İzmit'te, 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen F.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Nuri AKÇAHARMAN