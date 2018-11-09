Tuncay Emir’de ‘Dışarıda Okul’ günü

Alikahya’da Anaokulu ve Kreş-Gündüz Bakım Evi olmak üzere 3 okul ile hizmet veren Melike Ergi’nin sahibi olduğu Tuncay Emir Eğitim Kurumları, farklı bir uygulamayı hayata geçiriyor. Her hafta bir gün dışarıda okul günü olarak adlandırılan etkinlikte çocuklar açık havada doğa içinde hem öğrenmeyi hem oynamayı hem dayanışma ve paylaşımı öğreniyorlar.

OLDUKÇA VERİMLİ BİR SİSTEM

Her hafta bir gün dışarıda okul günü olarak adlandırılan etkinlikte çocuklar açık havada doğa içinde hem öğrenmeyi hem oynamayı hem dayanışma ve paylaşımı öğreniyorlar. 9 yıldır Tuncay Emir Eğitim Kurumları’nda görev yapan ve son bir yılda da Yahya Kaptan Butik Ana Okulu’nun Müdürü olan Yasemin Tüysüz, ‘Dışarıda Okul Günü’ etkinliğinin oldukça verimli olduğunu dile getiriyor.

“SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ”

Açık havada öğrenim çocukların sağlığını olumlu etkiler, öğrenmelerini güçlendirir diyen Yasemin Tüysüz, “Uyguladığımız bu sistem çocukların arkadaşları ve çevresi ile ilişkilerini geliştiriyor. Ekip çalışması ve yaratıcılık gibi yaşam becerilerini geliştirmekle kalmaz aynı zamanda çocukların çocuklularından sınırsız zevk almalarını sağlar. Tuncay Emir Eğitim Kurumları olarak; bize emanete edilen çocuklarımızın ne kadar değerli olduklarının sorumluluğumuzun öneminin bilincindeyiz” dedi.