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Bilgi Köprüsü’nden Ormanya çıkarması

Montessori eğitimini ilimize taşıyan Özel Bilgi Köprüsü, gezi organizasyonlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Kurum son olarak, Kartepe’nin doğan harikası Ormanya’y çıkarma yaptı.

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İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak No:39 adresinde bulunan Özel Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu, güçlü eğitim kadrosu, öğrencileri ve velileriyle birlikte geçtiğimiz hafta sonu Ormanya’daydı. Kartepe Uzuntarla mevkii D-100 karayolu kenarında bulunan, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da dolu dolu bir gün yaşandı. 53 farklı türden hayvan doğal yaşamlarında ziyaret edilirken özellikle miniklerin heyecanı, keyifli halleri görülmeye değerdi. Özel Bilgi Köprüsü Kurucusu Ali Korkmaz ve Kurucu temsilcisi Sadiye Büyükada ailesiyle, Kurum Müdürü Zeynep Emiroğlu da eşi İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ile gezide yer aldı.

KARAOSMANOĞLU İLE SOHBET

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da o gün yürüyüş yapmak için Ormanya’daydı. Bilgi Köprüsü ailesiyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Toplam 4 bin dönüm alandan oluşan Doğal Yaşam Parkı Ormanya, 53 farklı türden 467 hayvanı içinde barındırıyor. Ala geyikler, ceylanlar, karacalar gibi birçok tür park içerisindeki doğal yaşam alanlarında nesillerini sürdürüyor. Ormanya’da 15 kilometrelik bisiklet, 21 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 5 bin kişilik mesire alanı da mevcut.

Bugün 12:13 TSİ - Eğitim

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