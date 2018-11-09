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CHP Karamürsel’den ‘Organ Bağışı’ semineri

CHP Karamürsel İlçe Kadın Kolları, ‘3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’ kapsamında önemli bir seminer düzenledi. Sunumlarla anlatılan farkındalık projesi, katılımcılardan tam not aldı.

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‘3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’ kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karamürsel Kadın Kolları tarafından, ilçe teşkilatı konferans salonunda organ bağışı ve nakli semineri düzenlendi. Seminerin açılış konuşmasını CHP Karamürsel Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Eraslan yaparak seminere etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Karamürsel İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mustafa Nuri Ceyhan’ın sunumları ile gerçekleştirilen seminerde, organ bağışının önemi vurgulanarak nakil bekleyen hastaların yaşadığı zorluklar dile getirildi. 

HERKESİ DUYARLI OLMAYA DAVET ETTİ

Karamürsel İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mustafa Nuri Ceyhan, nakil bekleyen hastaların her güne yeni bir umutla uyandıklarını ve bağış sayısının yetersizliği nedeniyle bu umutların her geçen gün biraz daha bittiğini söyleyerek umuda çağrıda bulundu. 18 yaşını doldurmuş ve doğru ile yanlışı ayırabilme yeteneğine sahip herkesin organlarını bağışlayabileceğini belirten Ceyhan, toplum olarak herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini ve herkesin bir gün organa ihtiyacı olabileceğini vurguladı. 

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