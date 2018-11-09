Farabi Hastanesi’nde ‘Radyoloji Günü’ kutlandı

8 Kasım Radyoloji Günü’nde Darıca Farabi Devlet Hastanesi, kutlama programı tertip etti. Bu anlamlı gün vesilesiyle bir araya gelen çalışanlar ve hastane yönetimi birlikte pasta keserek güzel bir birliktelik sergiledi. Dünya Radyoloji Günü'nün tüm radyoloji çalışanlarına sağlık ve güzellik getirmesi temennisinde bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, “Bu anlamlı gününüzü tebrik ediyorum. Bizler sadece bu günde değil bütün günlerde bütün arkadaşlarımızın yanında olduğunu belirtmek isteriz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder özverili çalışmalarınız için hepinize müteşekkiriz” dedi.