8 Kasım Radyoloji Günü’nde Darıca Farabi Devlet Hastanesi, kutlama programı tertip etti. Bu anlamlı gün vesilesiyle bir araya gelen çalışanlar ve hastane yönetimi birlikte pasta keserek güzel bir birliktelik sergiledi. Dünya Radyoloji Günü'nün tüm radyoloji çalışanlarına sağlık ve güzellik getirmesi temennisinde bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, “Bu anlamlı gününüzü tebrik ediyorum. Bizler sadece bu günde değil bütün günlerde bütün arkadaşlarımızın yanında olduğunu belirtmek isteriz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder özverili çalışmalarınız için hepinize müteşekkiriz” dedi.
Bugün 12:14 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 12:16 TSİ )
Farabi Hastanesi’nde ‘Radyoloji Günü’ kutlandı
Darıca Farabi Devlet Hastanesi, ‘8 Kasım Radyoloji Günü’ dolayısıyla hastane görüntüleme biriminde çalışan personelleri ile kutlama programında bir araya geldi.
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Bugün 12:14 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz