Yabancı öğrencilere kent turu attırıldı

2018-2019 eğitim-öğrenim yılında Kocaeli Üniversitesi(KOÜ)’de öğrenim görmeye başlayan yeni uluslararası öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Gez-Gör Kocaeli’ programı kapsamında düzenlenen geziye katıldı. SEKA Kağıt Müzesi, Bilim Merkezi ve Ormanya’yı gezen üniversiteli grup, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri çok beğendiklerini dile getirdi.
ŞEHRİ GEZDİLER
Tarih koridorunda bulunan tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden öğrenciler, rehberler eşliğindeki şehir gezisi kapsamında Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etti. SEKA Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi’ni de gezen KOÜ’lü uluslararası öğrenciler, günün tadını bol bol fotoğraf çektirerek çıkardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz