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Bugün 12:15 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 12:16 TSİ )

Yabancı öğrencilere kent turu attırıldı

Kocaeli Üniversitesi’nde bu yıl öğrenim görmeye başlayan uluslararası öğrenciler, Büyükşehir’in ‘Gez-Gör Kocaeli’ programı kapsamında SEKA Kağıt Müzesi, Bilim Merkezi ve Ormanya’yı gezdi.

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2018-2019 eğitim-öğrenim yılında Kocaeli Üniversitesi(KOÜ)’de öğrenim görmeye başlayan yeni uluslararası öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gez-Gör Kocaeli’ programı kapsamında düzenlenen geziye katıldı. SEKA Kağıt Müzesi, Bilim Merkezi ve Ormanya’yı gezen üniversiteli grup, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri çok beğendiklerini dile getirdi.

ŞEHRİ GEZDİLER

Tarih koridorunda bulunan tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden öğrenciler, rehberler eşliğindeki şehir gezisi kapsamında Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etti. SEKA Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi’ni de gezen KOÜ’lü uluslararası öğrenciler, günün tadını bol bol fotoğraf çektirerek çıkardı.

Bugün 12:15 TSİ - Kültür-Sanat

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