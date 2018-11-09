Black Sea Cafe’de Gizem Kara fırtınası

Kocaeli Fuarı içerisinde yer alan ve ilimizde Karadeniz müziği denince ilk akla gelen işletmelerden olan Black Sea Cafe, önceki gece güzel şarkıcı Gizem Kara’yı ağırladı. Karadeniz müziğinin son yıllarda yetiştirdiği popüler şarkıcı Kara, ilk defa geldiği İzmit’te yoğun bir hayran kitlesi tarafından karşılandı.

ENERJİSİ HİÇ BİTMEDİ

Özel bir televizyon kanalında eğlence programsı sunan başarılı şarkıcı Gizem Kara, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmayacak bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat boyunca kaldığı sahnede enerjisi ile etrafına ışık saçan Kara, hem Karadenizden, hem de günümüzün sevilen türkülerinden oluşan repertuarını topladığı bolca alkış arasında sergiledi. Artun Umur ELMASER