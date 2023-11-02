02 Kas 2023 - 14:57- Spor G: 02 Kas 2023 - 15:00

BİR TEK BİZ “TRİBÜNLER AÇILIYOR”DİYE YAZDIK HERKES YALANLADI AMA YASAK KALKTI

Kocaelispor’daki bürokratik ve siyasi baskı ile Göztepe taraftarının vefakarlığı, tribünlerin taraftarımıza açılmasını sağladı.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
BİR TEK BİZ “TRİBÜNLER AÇILIYOR”DİYE YAZDIK HERKES YALANLADI AMA YASAK KALKTI mask
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Buna göre bu gece yola çıkacak taraftarlar İzmir’de takımı yalnız bırakmayacaklar.
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02 Kas 2023 - 14:57 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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