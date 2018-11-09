Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:19 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 12:20 TSİ )

Uğur Mumcu’dan LÖSEV’e destek

Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu, ‘ 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’ münasebetiyle kermes düzenledi. Düzenlenen kermesin bütün geliri LÖSEV’e bağışlandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu, gelirinin tümü LÖSEV’e bağışlanacak bir kermes düzenledi. Okul Aile Birliği Başkanı Aylin Andıç ve sorumlu öğretmen Ebru Demir’in öncülüğünde düzenlenen kermese, veliler yoğun ilgi ve alaka gösterdi.

“ETKİNLİLER SÜRECEK”

Velilerin yanı sıra okulun öğrencileri de erken saatlerden itibaren kermese gelerek, LÖSEV’e yardım için kermesten alışveriş yaptı. Böyle güzel ve anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmekten ve LÖSEV’e yardımcı olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Okul İle Birliği Başkanı Aylin Andıç ve veliler, bu tür etkinliklere her zaman seve seve katılacaklarını ifade ettiler.

Bugün 12:19 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Sevda Özkaran Address’i salladı mask
Sevda Özkaran Address’i salladı
Koray Şener'in cenazesi yarın Körfez'den kaldırılacak mask
Koray Şener'in cenazesi yarın Körfez'den kaldırılacak
Twinkle Life’dan görkemli açılış mask
Twinkle Life’dan görkemli açılış
Dostlar Kadırga’da Gizem Kara sahne alacak mask
Dostlar Kadırga’da Gizem Kara sahne alacak
Hedise Evyap’taki kermese büyük ilgi mask
Hedise Evyap’taki kermese büyük ilgi
Hyundai personeli kahvaltıda buluştu mask
Hyundai personeli kahvaltıda buluştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
1 milyar dolarlık dava! mask
1 milyar dolarlık dava!
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor mask
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu mask
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı! mask
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı!
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti! mask
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti!

GALERİ

Gümüşhane tanıtım günleri açıldı mask
Gümüşhane tanıtım günleri açıldı
Bilgi Küpü’nden 10 Kasım Atatürk Koşusu mask
Bilgi Küpü’nden 10 Kasım Atatürk Koşusu
Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar mask
Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar
BİLNET’ten 10 Kasım gezileri mask
BİLNET’ten 10 Kasım gezileri
41 plakalı araç kaza yaptı: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI! mask
41 plakalı araç kaza yaptı: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI!
Büyükşehir çalışanına %31 ZAM! mask
Büyükşehir çalışanına %31 ZAM!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL