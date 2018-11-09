Uğur Mumcu’dan LÖSEV’e destek

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu, gelirinin tümü LÖSEV’e bağışlanacak bir kermes düzenledi. Okul Aile Birliği Başkanı Aylin Andıç ve sorumlu öğretmen Ebru Demir’in öncülüğünde düzenlenen kermese, veliler yoğun ilgi ve alaka gösterdi.

“ETKİNLİLER SÜRECEK”

Velilerin yanı sıra okulun öğrencileri de erken saatlerden itibaren kermese gelerek, LÖSEV’e yardım için kermesten alışveriş yaptı. Böyle güzel ve anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmekten ve LÖSEV’e yardımcı olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Okul İle Birliği Başkanı Aylin Andıç ve veliler, bu tür etkinliklere her zaman seve seve katılacaklarını ifade ettiler.