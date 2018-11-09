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KTO’da kurumsal eğitim rüzgarlarına büyük ilgi

Körfez Ticaret Odası MARKA işbirliği ile gerçekleştirdiği kurumsal eğitim günlerine devam ediyor. Körfez Ticaret Odası eğitim salonunda yapılan eğitimler katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor

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Körfez Ticaret Odası MARKA işbirliği ile gerçekleştirdiği kurumsal eğitim günlerine devam ediyor. Körfez Ticaret Odası eğitim salonunda yapılan eğitimler katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Kasım ve Aralık Ayını kapsayan eğitim günlerinde geçtiğimiz günlerde nezaket ve protokol kuralları ile toplantı yönetimi konulu eğitimler yapıldı.

PROTOKOL VE NEZAKET KURALLARI EĞİTİMİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kurumsal eğitim günleri kapsamında Dr. Naci Çuhacı tarafından verilen eğitimde katılımcılara protokol ilkeleri, devlet geleneklerinde, uluslararası, ilişkilerde, sosyal davranış kurallarında, kamu ilişkilerinde, törenlerde, resmi ilişkilerde, dinleme ve konuşma protokolü, sözlü ve yazılı iletişim, selamlama, tanıştırma, karşılama ve uğurlama, resmi davet gibi pek çok konu katılımcılara detaylı olarak anlatıldı.

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İKİNCİ EĞİTİM TOPLANTI YÖNETİMİ OLDU

Kurumsal Eğitim Günleri kapsamında yapılan ikinci eğitimProf. Dr. Ismail ÜSTEL tarafından verilen toplantı yönetimi konulu eğitim oldu. Yoğun katılımın gözlendiği eğitimde Üstel katılımcılarla Toplantı’nın tanımı ve çeşitleri, toplantı katılımcıları, toplantı dinamikleri, toplantı kazanımları, toplantı aşamaları, ön hazırlıklar yelpazesi, paydaşların yapıcı yaklaşım unsurları, toplantı yönetimi becerileri “takım çantası, toplantının açılması ve sürdürülmesi, toplantı iletişimi, “ikna”nın inşası ve uzlaşmacılık taktikleri, toplantının kapatılması ve toplantı sonrası etkinlikler katılımcılara detaylı olarak anlatıldı.

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EĞİTİMLER ÜCRETSİZ VE SERTİFİKALI

Körfez Ticaret Odası kurumsal eğitim günleri kapsamında gerçekleştirilen eğitimler ücretsiz ve sertifikalı olarak yapılıyor. Eğitime katılmak isteyen katılımcıların web sayfasından online katılım yaptırması yeterli oluyor.

Bugün 12:21 TSİ - Eğitim

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