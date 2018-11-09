Piyalepaşa İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Funda Alkaya ve sınıf velisi Merve Er tarafından, ‘2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’ münasebetiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. “Maskeni Tak Lösemili Çocuklara Umut Ol” kampanyası düzenleyen okulda minik öğrenciler, konu hakkında bilgilendirildi. Etkinliğin sonunda öğrenciler, sınıf öğretmenleri ve Okul Müdürü Ali Demir ile birlikte okul önünde hazırladıkları pankartlar ile fotoğraf çekildikten sonra etkinlik sona erdi.
Bugün 12:21 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 12:23 TSİ )
Minik öğrenciler farkındalık yarattı
‘2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’ münasebetiyle Piyalepaşa İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, farkındalık yaratmak için anlamlı bir etkinliğe imza attı.
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Bugün 12:21 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz