Minik öğrenciler farkındalık yarattı

Piyalepaşa İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Funda Alkaya ve sınıf velisi Merve Er tarafından, ‘2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’ münasebetiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. “Maskeni Tak Lösemili Çocuklara Umut Ol” kampanyası düzenleyen okulda minik öğrenciler, konu hakkında bilgilendirildi. Etkinliğin sonunda öğrenciler, sınıf öğretmenleri ve Okul Müdürü Ali Demir ile birlikte okul önünde hazırladıkları pankartlar ile fotoğraf çekildikten sonra etkinlik sona erdi.