Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde önceki günlerde Okul Aile Birliği’nin seçim heyecanı yaşandı. Okul yönetiminin veliler ile gerçekleştirdiği istişareler sonucunda Suna Yanar, lisenin yeni başkanı seçildi. Yanar’ın yardımcılığına ise Feyza Kahraman getirildi. Yeni başkan Suna Yanar ve yönetimi, kendilerini bu göreve layık gören herkese teşekkür ederek, ellerinden gelen hizmetin en iyisini yapmaya çalışacaklarını dile getirdi.
Bugün 12:22 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 12:24 TSİ )
Körfez Meslek’te yeni başkan seçildi
Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde seçim heyecanı yaşandı. Yapılan görüşme ve toplantılar sonucunda yeni Okul Aile Birliği Başkanlığı’na Suna Yanar seçildi.
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Bugün 12:22 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz