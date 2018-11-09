Körfez Meslek’te yeni başkan seçildi

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde önceki günlerde Okul Aile Birliği’nin seçim heyecanı yaşandı. Okul yönetiminin veliler ile gerçekleştirdiği istişareler sonucunda Suna Yanar, lisenin yeni başkanı seçildi. Yanar’ın yardımcılığına ise Feyza Kahraman getirildi. Yeni başkan Suna Yanar ve yönetimi, kendilerini bu göreve layık gören herkese teşekkür ederek, ellerinden gelen hizmetin en iyisini yapmaya çalışacaklarını dile getirdi.