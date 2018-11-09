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İHH’dan ihtiyaç sahiplerine yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı Gölcük ve Başiskele Temsilciliği, Adnan Menderes İş Merkezi’nin arka tarafında açmış olduğu stant ile ihtiyaç sahibi aileler için yardım topladı. Toplanan yardım ile, Suriye Azez’de savaşta zarar gören bir evin tadilatı yapılacak.

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Türkiye’de ve Dünya’da ihtiyaç sahibi ailelere el uzatan İHH İnsanı Yardım Vakfı açmış oldukları stantlar ile ihtiyaç sahipleri için yardım toplamaya devam ediyor. Kurum son olarak İHH Gölcük ve Başiskele Temsilciliği’nin üstlendiği programla ortaklaşa açtığı stant ile ihtiyaç sahipleri için yardım toplandı. İHH İnsani Yardım Vakfı  Gölcük ve Başiskele Temsilciliği tarafından Adnan Menderes İş Merkezi’nin arka tarafında açılan stantta toplanan yardımlar ile Suriye Azez’de savaşta eşi ölen ve 3 engelli çocuğu ile hasar gören evde yaşamaya çalışan ve hiçbir geliri olmayan aileye yardım edilecek.

Bugün 12:23 TSİ - Gündem

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