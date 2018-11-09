Gölcük’te organ bağışı farkındalığı

3 -9 Kasım Organ ve Doku Bağışı haftası vesilesi ile Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Organ Bağışı Farkındalık Etkinliği’ Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinliğin düzenlenmesinde, organ bağışı bilincini geliştirmek amaçlandı
OYUN SAHNELENDİ
Yapılan konuşmaların ardından ilçe sağlık müdürlüklerine ‘Teşekkür Belgesi’ takdimleri gerçekleştirildi. Teşekkür belgelerinin takdimlerinin sonrasında ise Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü Basın İletişim Sorumlusu Sağlık Teknikeri Hatice Bilir’in yazdığı organ bağışı konulu “Umudum Olur musun?” adlı oyunu sahnelenerek seyircilerden tam not aldı. Program, Gölcük Musiki Derneği’nin müzik dinletisi ile program son buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz