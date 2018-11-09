Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, okul ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Kaymakam Altıntaş, Şehit İzzet Emir İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek, burada öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrenciler Kaymakam Altıntaş’ın ziyaretinden mutluluk duyarken, Kaymakam Altıntaş, ‘Siz çocuklarımız bizim için çok değerlisiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler derslerinizde çok başarılı olmak zorundasınız. Çünkü ülkemizin sizin gibi başarılı çocuklarımıza ihtiyacı var’ dedi.
Bugün 12:24 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 12:25 TSİ )
Kaymakam Altıntaş’tan öğrencilere ziyaret
Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Şehit İzzet Emir İmam Hatip Ortaokulu’na ziyarette bulunarak öğrencilerle bir araya geldi.
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Bugün 12:24 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz