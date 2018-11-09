Kaymakam Altıntaş’tan öğrencilere ziyaret

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, okul ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Kaymakam Altıntaş, Şehit İzzet Emir İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek, burada öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrenciler Kaymakam Altıntaş’ın ziyaretinden mutluluk duyarken, Kaymakam Altıntaş, ‘Siz çocuklarımız bizim için çok değerlisiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler derslerinizde çok başarılı olmak zorundasınız. Çünkü ülkemizin sizin gibi başarılı çocuklarımıza ihtiyacı var’ dedi.