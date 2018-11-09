Okul önlerinde uygulama devam ediyor

2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde okullar ve çevresine alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında Çocuk Şube Müdürlüğü Koordinesinde, Başiskele ve Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgesinde ilçe emniyet müdürlüğü personeli, Narkotik, TEM ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerinin katılımı ile Eğitim Güvenliğinde kararlıyız uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 139 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs yakalandı. Öte yandan 11 umuma açık iş yeri ile 13 araç kontrol edildi. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Uygulamaların bundan sonrada devam edeceği belirtildi.