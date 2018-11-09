MARKA’nın inovasyon yarışması sonuçlandı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından bölgedeki KOBİ’lerin inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen “InnoTEAM” yarışmasında başarılı olan firmalara ödülleri takdim edildi. İzmit’te Ramada Plaza İzmit’te düzenlenen ödül törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ile firmaların temsilcileri katıldı.

VALİ DE KATILDI

Vali Hüseyin Aksoy’un da katıldığı ödül töreninde; Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

MARKA’NIN ÖNEMİ BÜYÜK

Törende konuşan Vali Hüseyin Aksoy, kalkınma ajanslarının faaliyet gösterdikleri bölgenin kalkınması ve gelişmesine sundukları katkılardan bahsetti. MARKA’nın, Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar sunan önemli bir bölgede faaliyet gösterdiğini belirten Aksoy, ajansın bölgedeki firmaların inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi konusunda örnek bir çalışma gerçekleştirdiğini kaydetti.

“AR-GE’DE ÇOK İYİ YERDEYİZ”

Aksoy, Doğu Marmara’da Ar-Ge faaliyetleri konusunda önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Kocaeli olarak 112 Ar-Ge ve 12 tasarım merkezimizle İstanbul’dan sonra en fazla Ar-Ge ve tasarım merkezine sahip olan kentiz. Komşu illerimizde de benzer artışları biliyoruz ve takip ediyoruz. Temennimiz, farklılıklar ortaya koymak ve bu farklılıklar üzerinden de geliştirdiğimiz ürünleri ticarileştirerek ülkemize ekonomik anlamda katkı sağlayabilmektir, ihracatı daha nasıl artırabiliriz ve ürettiğimiz ürünleri nasıl ihraç edebiliriz, bu konulara kafa yormak ve bu konular üzerinde biraz daha yoğunlaşmaktır” dedi.

YARIŞMA SÜRECİ

Konuşmaların ardından Kocaeli Valisi Aksoy, firma temsilcilerine ödüllerini takdim etti. Şubat 2017’de ilan edilen ve ilk aşamasında 47 firmanın başvuruda bulunduğu yarışma sürecinde çözüm ortağı olarak inovasyon alanında deneyimli ve uzman ekibe sahip Sabancı Üniversitesi ile çalışıldı.

ÜÇ AŞAMALI ETKİNLİK

İkinci aşamaya geçen 32 firmaya Avrupa Birliği İnovasyon Yönetimi Standardı olan CEN/TS 16555-1 standardına uygun olarak tasarlanan İnovasyon Yönetimi Öz Değerlendirme Anketi (AToMIC) internet üzerinden firmalara uygulandı. Üçüncü aşamada 32 firmaya yerinde ziyaretler yapılarak kanıt dokümanların sunulduğu mülakatlar yapıldı ve mevcut durum analizi sonucunda firmaların geliştirilmeye açık noktaları konusunda firmalara yol haritası niteliğinde geri bildirim raporları hazırlandı.

6 AY MENTORLUK HEDİYESİ

Mülakat sonuçlarına göre yapılan değerlendirmede en yüksek puanı alan ilk 10 firma 6 ay ücretsiz mentorluk hizmeti almaya hak kazandı. Bu firmalar, geliştirilmeye en çok ihtiyaç duydukları alana göre mentor ve ajans uzmanlarıyla eşleştirildi ve firmanın inovasyon kapasitesini artırmak için inovasyon takımları oluşturuldu.

6 FİRMAYA ÖDÜL VERİLDİ

Geri bildirim raporları doğrultusunda mentorler tarafından her firmaya özgü hazırlanan eylem planları, 6 ay boyunca aylık ziyaretlerle inovasyon takımları tarafından takip edildi ve eylem planları hayata geçirildi. Mentorluk sürecinin başında ve sonunda firmaların inovasyon yönetimi kapasiteleri inovasyon uzmanları tarafından ölçüldü. Mentorluk sürecini başarıyla tamamlayan 6 firma ödül almaya hak kazandı.

YARIŞMA SONUÇLARI

İNOVASYON BÜYÜK ÖDÜLÜ

CRYOCAN Basınçlı Kaplar Endüstriyel Tesisler Firması

EN HIZLI İLERLEME SAĞLAYAN FİRMA ÖDÜLÜ

Artıkdoksan Hızlı İmalat Teknolojileri AŞ

EN İYİ İNOVASYON STRATEJİSİNE SAHİP FİRMA ÖDÜLÜ

Sistem Teknik Sanayi Fırınları AŞ

EN İYİ İNOVASYON ORTAMI YARATAN FİRMA ÖDÜLÜ

Pimsa Otomotiv AŞ

EN İYİ İNOVASYON SÜRECİNE SAHİP FİRMA ÖDÜLÜ

Kromel Makine AŞ

EN İYİ İNOVASYON PERFORMANSI GÖSTEREN FİRMA ÖDÜLÜ

Sönmez Transformatör