Karadeniz, her alanda indirim istedi

Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz, enflasyonla mücadele programı ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Oda yönetimi ve şoför esnafının hazırlanan programı olumlu bulduğunu dile getiren Karadeniz, “Şoför esnafı olarak hazırlanan programı destekliyoruz” dedi. Karadeniz, enflasyonla mücadelede hedefe ulaşabilmek için elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta indirime gidilmesi gerektiğini de ifade etti.

“VATANDAŞA YANSIYACAKTIR”

Tüm sektörlerde yapılan indirimlerin elektrik, doğalgaz ve akaryakıta yansıtılması ile enflasyonla mücadelenin daha başarılı olabileceğini dile getiren Karadeniz, “Çünkü belirtilen alanlardaki indirim tüm işletmelerin maliyetini düşürecektir. Birçok mal ve hizmette daha yüksek oranda indirim yapılmasının da önü açılacaktır. Bu indirimler enflasyonun düşmesine katkı sağlar. Satılan ürünlere yansıyacak indirime bu enerji alanlarındaki indirimler de eklenince en büyük yansıması vatandaşa olacaktır” diye konuştu.