Baylam: Bilet fiyatları düşecek!

İzmit Otogar Derneği Başkanı Halil Baylam, geçtiğimiz ay Türkiye Otobüsçüler Odası Genel Başkanı Birol Özcan’ın açıkladığı, otobüs bileti fiyatlarındaki yüzde 10’luk indirimi değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Enflasyonla Topyekun Mücadele” programını açıklamasının ardından başlatılan indirimin önemine değinen Baylam, Bakan Albayrak’ın mücadele çağrısı öncesinde Kocaeli genelinde indirime gittiklerini söyledi.

“TÜM FİRMALAR UYGULUYOR”

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu’na bağlı karayolu taşımacılığı firmalar ile derneklerin başlatılan indirim sürecini desteklediklerini söyleyen İzmit Otogar Derneği Başkanı Halil Baylam, “Zaten yüzde 10’luk indirimi sayın bakanın açıklaması öncesinde Kocaeli’de uygulamaya koymuştuk. Tüm firmalar bu indirimi uygulamaya başladı” dedi.

“BİLET FİYATLARI DÜŞECEK”

Son bir haftadır akaryakıta yapılan indirimi de değerlendiren başkan Baylam, “Otobüsçülerin külfeti zaten çok fazla. Uçağa oranla bile bizim giderlerimiz daha çok. Neyse ki, dolar ve avronun düşmesi akaryakıt fiyatlarına da olumlu yansıdı. Bu da firmaları çok rahatlatacaktır. Döviz kurlarındaki düşüş sürerse bilet fiyatları daha da aşağı seviyelere çekilecektir” değerlendirmesinde bulundu. Artun Umur ELMASER