Okula giren pitbull vuruldu!

Gebze İstasyon Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde Kocaetepe Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'na açılan bahçe kapısından içeri giren birkaç köpek, endişe yarattı. Köpekleri gören çocuklar, panik içerisinde sınıflara kaçıştı. Bir süre bahçede dolaşan köpeklerden pitbull cinsi olduğu belirtilen biri, Kocatepe Ortaokulu'na girdi. Koridorlarda dolaşan köpeğe okul müdür yardımcısı elindeki paspas sapı ile müdahale etti. İhbar üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Köpek okulun bir kapısından girip koridorda dolaştıktan sonra diğer kapısından çıktı.

POLİS MEMURU KÖPEĞİ VURDU

Bahçeye çıkan köpek, bir polis memuru tarafından tabancayla vuruldu. Telef olan köpek, belediye ekibi tarafından alınarak götürüldü. Öğrencilerden Sema Altay, "Sabah okula gelirken baktım bir kaçışmalar var, birkaç tane köpek dolaşıyordu. Bir tanesi içeri girdi. Bazı arkadaşlarım ağlıyordu. Onları içeri aldık. Öğretmenlerimiz 'içeri girin' diye bağırdı bize. Sonra biz içeri girdik. Bazılarımız sınıfa gitti. Köpek de sınıfların önünden geçti. Kapıları kapattık, köpek kapının önüne geldi. Sonra polisler geldi" dedi. Köpeğin sahibinin olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı.