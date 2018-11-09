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Bugün 13:04 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 13:06 TSİ )

İMO’dan üyelerine hakediş semineri

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi tarafından 1-2 Aralık tarihlerinde “Yapım işleri sözleşme ve hakediş uygulamaları” konusunun ele alınacağı eğitim programı düzenlenecek.

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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi tarafından 1-2 Aralık tarihlerinde “Yapım işleri sözleşme ve hakediş uygulamaları” konusunun ele alınacağı eğitim programı düzenlenecek. Kamu ihale kanunu, kamu ihale sözleşmeleri mevzuatı ve uygulaması alanında Türkiye’nin önde gelen hocalarından Yaşar Gök tarafından verilecek olan eğitimin ücreti oda üyeleri için 300 lira, diğer katılımcılar için ise 500 lira olacak.

Bugün 13:04 TSİ - Eğitim

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