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Bugün 13:05 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:07 TSİ )

Dış ticaret endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

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Buna göre, ihracat birim değer endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 düştü. Endeks, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,2 azalırken, yakıtlarda yüzde 28,5 arttı.

İTHALAT DA ARTTI

İthalat birim değer endeksi söz konusu dönemde yüzde 2,6 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,5 ve yakıtlarda yüzde 28,4 artarken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 geriledi.

Bugün 13:05 TSİ - Ekonomi

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