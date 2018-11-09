Strateji ve Bütçe’ye yeni hizmet birimi

Buna göre, Strateji ve Bütçe Başkanı yardımcılarının sayısı 2'den 3'e çıkarıldı. Başkanlığın hizmet birimlerine, İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü eklenerek görevleri belirlendi.
AYLIKLAR BAŞKANLIĞIN BÜTÇESİNDEN ÖDENECEK
Öte yandan mülga Kalkınma Bakanlığından Strateji ve Bütçe Başkanlığına naklen atanan personelden yetiştirilmek amacıyla lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilmiş personelin yurt içi ve yurt dışı aylıkları başkanlığın bütçesinden ödenecek. Lisansüstü öğrenim giderleri, sağlık sigortası giderleri, kitap ve kırtasiye ödenekleriyle dönüş seyahat gündelikleri ve vasıta giderleri de başkanlığın bütçesinden karşılanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz