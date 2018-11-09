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Bugün 13:06 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:08 TSİ )

Strateji ve Bütçe’ye yeni hizmet birimi

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre, Strateji ve Bütçe Başkanı yardımcılarının sayısı 2'den 3'e çıkarıldı. Başkanlığın hizmet birimlerine, İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü eklenerek görevleri belirlendi.

AYLIKLAR BAŞKANLIĞIN BÜTÇESİNDEN ÖDENECEK

Öte yandan mülga Kalkınma Bakanlığından Strateji ve Bütçe Başkanlığına naklen atanan personelden yetiştirilmek amacıyla lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilmiş personelin yurt içi ve yurt dışı aylıkları başkanlığın bütçesinden ödenecek. Lisansüstü öğrenim giderleri, sağlık sigortası giderleri, kitap ve kırtasiye ödenekleriyle dönüş seyahat gündelikleri ve vasıta giderleri de başkanlığın bütçesinden karşılanacak.

Bugün 13:06 TSİ - Ekonomi

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