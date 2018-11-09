Edinilen bilgi ve iddialara göre, Çayırova Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'ndeki bankacılık üssünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 28 yaşındaki Rıdvan D., dün öğlen saatlerinde bankanın kulübesine girerek tabancasıyla intihar etti. Genç adam olay yerine gelen 112 acil ambulansı sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Rıdvan D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rıdvan D’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti!
Çayırova’da bir bankacılık üssünde çalışan güvenlik görevlisi, kulübede tabancasıyla intihar ederek kendine kıydı.
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - gencecik insanlarımızın içinde bulundukları koşullar intihara zorluyor. demek ki TÜRK, DÜRÜST OLAN BİRİ . ALLAH RAHMET EYLESİN YAKINLARINA SABIRLAR DİLERİM
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