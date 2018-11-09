KASKF, Ankara ziyaretlerinde

Genel Sekreter ve Futbol İl Temsilcisiz Mithat Ağa, Yönetim Kurulu Üyeleri Yalçın Gül, Hakan Kalıntaş, Mehmet Çetinkaya, Adem Aksoy, Engin Yaşar, Hakan Akyıldız, Murat Demirhan, Mustafa Salman, Akın Ziya Ünal, Seyhan Küçükleroğlu ve Spor Duayeni Bünyamin Akman, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ ı Ankara’daki makamında ziyaret etti. TASKK Başkan Yardımcısı ve Konya ASKF Başkanı Remzi Ay da toplantıya katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Baykan’a Başkan Aydın, ilimizdeki çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.