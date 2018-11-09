Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:32 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:34 TSİ )

KASKF, Ankara ziyaretlerinde

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Aydın’ın önderliğindeki kafile, Ankara’da önemli ziyaretlerde bulundu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Genel Sekreter ve Futbol İl Temsilcisiz Mithat Ağa, Yönetim Kurulu Üyeleri Yalçın Gül, Hakan Kalıntaş, Mehmet Çetinkaya, Adem Aksoy, Engin Yaşar, Hakan Akyıldız, Murat Demirhan, Mustafa Salman, Akın Ziya Ünal, Seyhan Küçükleroğlu ve Spor Duayeni Bünyamin Akman, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ ı Ankara’daki makamında ziyaret etti. TASKK Başkan Yardımcısı ve Konya ASKF Başkanı Remzi Ay da toplantıya katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Baykan’a Başkan Aydın, ilimizdeki çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Bugün 13:32 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Aradığınız ‘AKA’ya ulaşılamıyor mask
Aradığınız ‘AKA’ya ulaşılamıyor
Genk-Beşiktaş maçı Belçika basınında mask
Genk-Beşiktaş maçı Belçika basınında
U-15 Ligi’ndeki maça bak maça: KÖRFEZ GB-KOCAELİ GENÇ mask
U-15 Ligi’ndeki maça bak maça: KÖRFEZ GB-KOCAELİ GENÇ
‘Medine’li Kadın A Milliler Gürcistan'ı 2-0 yendi mask
‘Medine’li Kadın A Milliler Gürcistan'ı 2-0 yendi
1-C’de kıyamet günü: Derince Birlik-Darıca Martı mask
1-C’de kıyamet günü: Derince Birlik-Darıca Martı
KASKF, Ankara ziyaretlerinde mask
KASKF, Ankara ziyaretlerinde
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
1 milyar dolarlık dava! mask
1 milyar dolarlık dava!
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor mask
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu mask
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı! mask
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı!
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti! mask
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti!

GALERİ

Gümüşhane tanıtım günleri açıldı mask
Gümüşhane tanıtım günleri açıldı
Bilgi Küpü’nden 10 Kasım Atatürk Koşusu mask
Bilgi Küpü’nden 10 Kasım Atatürk Koşusu
Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar mask
Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar
BİLNET’ten 10 Kasım gezileri mask
BİLNET’ten 10 Kasım gezileri
41 plakalı araç kaza yaptı: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI! mask
41 plakalı araç kaza yaptı: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI!
Büyükşehir çalışanına %31 ZAM! mask
Büyükşehir çalışanına %31 ZAM!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL