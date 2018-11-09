Genel Sekreter ve Futbol İl Temsilcisiz Mithat Ağa, Yönetim Kurulu Üyeleri Yalçın Gül, Hakan Kalıntaş, Mehmet Çetinkaya, Adem Aksoy, Engin Yaşar, Hakan Akyıldız, Murat Demirhan, Mustafa Salman, Akın Ziya Ünal, Seyhan Küçükleroğlu ve Spor Duayeni Bünyamin Akman, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ ı Ankara’daki makamında ziyaret etti. TASKK Başkan Yardımcısı ve Konya ASKF Başkanı Remzi Ay da toplantıya katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Baykan’a Başkan Aydın, ilimizdeki çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
Bugün 13:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:34 TSİ )
KASKF, Ankara ziyaretlerinde
Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Aydın’ın önderliğindeki kafile, Ankara’da önemli ziyaretlerde bulundu.
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Bugün 13:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz