Süper Periler için bugün salona!

İzmit Atatürk Spor Salonu, bugün yine tarihi günlerinden birini yaşayacak. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig temsilcisi İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı, Hatay Büyükşehir Belediyespor gibi son derece güçlü ve iddialı bir takımı konuk edecek. Geçen hafta İstanbul deplasmanında, zayıf takım İstanbul Üniversitesi’ni 80-57 mağlup ederek 7 puanla 6’ıncı sıraya yükselen takım, ikinci sırada 8 puanda olan güçlü Hatay Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.

MAÇ İZMİT ATATÜRK SPOR SALONU’NDA…

Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Geçen hafta deplasmanda farklı kazanan ve moral bulan İzmit Belediyespor, bugün en zor maçını oynayacak. Hafta başından itibaren çalışmalarını çift idman yaparak sürdüren ekip, dün kampa girdi. İzmit Belediyespor, Hatay karşısına sahaya tam takım olarak çıkacak. Antrenör Mert Köprücü, “Maça iyi hazırlandık. Bu zorlu maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarımızı maça bekliyoruz” dedi. Ahmet AKAY