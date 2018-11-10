Türkiye Kickboks Aday Hakem Yetiştirme Kursu ilimizde açıldı. Bugün tören yapılacak kurs için kentimize gelecek Türkiye Kickboks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı’yı ağırlayacağız. Kickboks Federasyonu’ndan protokol olarak Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, Genel Sekreter Harun Demir, Genel Koordinatör Hüseyin Şahbaz kursun açılış törenine katılacak.
Bugün 07:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 13:37 TSİ )
Kickboks Federasyon Başkanı Kayıcı’yı ağırlıyoruz
Türkiye Kickboks Aday Hakem Yetiştirme Kursu ilimizde açıldı.
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Bugün 07:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz