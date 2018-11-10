Gölcükspor ateşle oynama!

3.Lig 3.Grup’ta art arda puan kayıplarıyla adeta tel tel dökülmeye başlayan Gölcükspor, son derece istikrarsız bir sezon yaşıyor. Gol sıkıntını had safhada hisseden takım, iç sahada art arda oynadığı iki maçta sadece 1 puan alabilirken, düşme hattından sıyrılamadı. Bugün İstanbul’da Tepecik Şenol Güneş Stadı’nda Halide Edip Adıvar ile kozlarını paylaşacak takımın bu maçını Mehmet Terece yönetecek. Halide Edip daha önce Kocaelispor’u 3-0 yenmişti. Maç 13.30’da başlayacak. Teknik patron Kayhan Çubuklu da sıkıntılı günler yaşıyor.