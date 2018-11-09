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Artvinlilerden Baran’a destek

Kocaeli Artvin, Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı ziyaret etti. Federasyon bünyesindeki dernek başkanları, Başkan Baran’a ‘desteğimiz sizinle’ mesajı verdi.

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Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli Artvin, Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu Başkanı Mikail Kalyoncu ve yönetimi ile federasyon içerisindeki dernek başkanlarını belediye binasında ağırladı. Oldukça kalabalık olan grubu meclis salonunda ağırlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yapılan ziyaretten dolayı teşekkür etti. Artvin’in bütün kültürleri barındıran bir bölge olduğunu belirten Başkan Baran, “Kültürümüze sahip çıkmalıyız, yaşatmalıyız. Artvin’in bugün 180 bin nüfusu olabilir ama Türkiye genelinde bunun 10 katı Artvinli var” ifadelerini kullandı.

BİZ DOĞAL ADAYLARIZ

Ziyaret dolayısıyla duyduğunu memnuniyeti tekrarlayan Başkan Baran, “Bizim de yerel seçimlerle ilgili bir sürecimiz var. Bizler adayız demiyoruz. Belediye başkanları ‘aday değiliz’ demediği sürece doğal adaylarız. Bu süreçte hakkımızda hayırlı olan karar verilecektir” ifadelerini kullandı. Federasyon Başkanı Mikail Kalyoncu da Başkan Baran’a bugüne kadar yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

SİZLERİN YANINDAYIZ

Federasyon olarak çok özverili çalışmalar yürüttüklerini belirten Mikail Kalyoncu, “Derneklerimizin ve federasyonun bugünlere gelmesinde sizlerin emeği büyük. Bütün Artvinliler adına konuşuyorum; Gönül köprüsü kuran bir yapınız var ve biz sizlerle gurur duyuyoruz. Mesai bitimi olmasına rağmen bizleri ağırladınız. Sizlerin her zaman arkasındayız” ifadelerini kullandı. Daha sonra dernek başkanları da tek tek söz alarak İsmail Baran’a desteklerinden dolayı teşekkür etti, ‘yanınızdayız’ mesajı verdi.

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