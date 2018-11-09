Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:43 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 13:45 TSİ )

Kışın kalbiniz üşümesin

Soğuk havalarda hastalanmamak için gerekli önlemleri almak şart! Liv Hospital Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, özellikle kış aylarında kalp-damar hastalıkları, kalbe bağlı ölümler ve kalp krizi oranlarının arttığına dikkat çekiyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu “Soğuk havada vücudumuzun daha fazla enerjiye ihtiyacı vardır. Sempatik sistemimiz daha fazla çalışır. Bu nedenden dolayı nabız ve tansiyon artma eğilimine girer, dolayısıyla kalbin üzerindeki yük artar.

Kalp-damar hastalığına yatkın kişilerde bu faktörler kalp üzerindeki stresi arttırarak kalp krizini tetikler. Kış aylarında vücudumuzun hareketliliği azaldığından vücutta kilo artışı ve kolesterolde de artış gözlenir. Güneş ışığı azaldığı için vücudumuzdaki hormon düzeylerinde de değişiklikler olur” diyor.

BAĞIŞIKLIK GENLERİMİZ  İŞ BAŞINDA

Yapılan araştırmaya göre kış aylarında vücudumuzda bağışıklık sistemini kontrol eden genler aktif hale gelir. Bu genler güneş ışığını ve soğuk havayı algılar. Bu sayede enfeksiyonlarla vücudumuz daha güçlü mücadele eder. Özellikle mevsimler arası sıcaklık farklılıkları fazla olan ülkelerde bu genetik değişimler daha belirgin olur. 22.000 gen üzerinde yapılan bu incelemede, kış aylarında yaklaşık dörtte birinde aktivitenin arttığı gösterilmiş. İltihap hücreleri beklenenden fazla aktif hale geldiğindeyse bazı hastalar olumsuz etkilenebilir. Bunların başında kalp hastaları gelir.

ÖNERİLERE UYUN

  • Güne yavaş başlamak gerekir. Tansiyon özellikle sabah saatlerinde daha yüksektir. Güne yavaş ve huzurlu başlanırsa tansiyon ve nabız değerleri gün içindeki koşturmacaya daha rahat adapte olacaktır.
  • Soğuk havaya çıkarken vücuttan ısı kaybını azaltmak gerekir. En çok ısı kaybı baş ve ellerden olduğu için bir şapka ve eldiven ile kişi kendini korumalıdır.
  • Kalın tek tabaka kıyafet giymek yerine ince birkaç tabaka kıyafet yine ısı kaybını engellemekte etkilidir.
  • Soğuk havada sigara içmek kalp damarlarının büzüşmesini arttıracağı için oldukça tehlikelidir. Alkol tüketimini azaltmak kalp sağlığı için önemlidir.
  • Kış aylarında kilo almaya daha meyilli olunduğu için beslenmeye dikkat edilmelidir.
  • Özellikle 65 yaş üstünde veya bilinen kalp-damar hastalığı olan kişilerde grip aşısı ve zatüre aşısının yapılması kalp krizi riskini azaltır. Bu kişiler daha hassas olduğundan dolayı, grip kalp üzerindeki yükü arttıracaktır. Grip aşı ile enfeksiyonlara karşı daha güçlü direnmek mümkün.

Bugün 13:43 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
İkiz, üçüz bebek doğuran anneye her ay 150 TL yardım yapılacak mask
İkiz, üçüz bebek doğuran anneye her ay 150 TL yardım yapılacak
Farabi Hastanesi’nde ‘Radyoloji Günü’ kutlandı mask
Farabi Hastanesi’nde ‘Radyoloji Günü’ kutlandı
Minik öğrenciler farkındalık yarattı mask
Minik öğrenciler farkındalık yarattı
Gölcük’te organ bağışı farkındalığı mask
Gölcük’te organ bağışı farkındalığı
Acil "A RH pozitif" kana ihtiyaç var! mask
Acil "A RH pozitif" kana ihtiyaç var!
Hamilelikte unutkanlık alarmı mask
Hamilelikte unutkanlık alarmı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
1 milyar dolarlık dava! mask
1 milyar dolarlık dava!
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor mask
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu mask
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı! mask
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı!
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti! mask
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti!

GALERİ

Gümüşhane tanıtım günleri açıldı mask
Gümüşhane tanıtım günleri açıldı
Bilgi Küpü’nden 10 Kasım Atatürk Koşusu mask
Bilgi Küpü’nden 10 Kasım Atatürk Koşusu
Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar mask
Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar
BİLNET’ten 10 Kasım gezileri mask
BİLNET’ten 10 Kasım gezileri
41 plakalı araç kaza yaptı: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI! mask
41 plakalı araç kaza yaptı: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI!
Büyükşehir çalışanına %31 ZAM! mask
Büyükşehir çalışanına %31 ZAM!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL