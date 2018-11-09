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İsmail Özkar, 6. Dönem için aday!

Başiskele’ye bağlı olan Mehmet Ağa Mahallesi’nin uzun yıllardan bu yana muhtarlığını yapan İsmail Özkar, 31 Mart seçimlerinde altıncı dönem için aday olduğunu açıkladı.

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Başiskele’ye bağlı olan Mehmet Ağa Mahallesi’nin uzun yıllardan bu yana muhtarlığını yapan İsmail Özkar, 31 Mart seçimlerinde altıncı dönem için aday olduğunu açıkladı. 25 yıl boyunca mahallesinin muhtarlık görevini yerine getiren Özkar, bu dönemde göreve devam ederse, 30 senelik muhtar olarak vazifesini sona erdirecek. Bin 300 seçmenin bulunduğu mahallede şimdilik tek aday olan İsmail Özkar, bölgesinde başarılı kabul ediliyor.

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