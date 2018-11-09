Başiskele’ye bağlı olan Mehmet Ağa Mahallesi’nin uzun yıllardan bu yana muhtarlığını yapan İsmail Özkar, 31 Mart seçimlerinde altıncı dönem için aday olduğunu açıkladı. 25 yıl boyunca mahallesinin muhtarlık görevini yerine getiren Özkar, bu dönemde göreve devam ederse, 30 senelik muhtar olarak vazifesini sona erdirecek. Bin 300 seçmenin bulunduğu mahallede şimdilik tek aday olan İsmail Özkar, bölgesinde başarılı kabul ediliyor.
Bugün 13:48 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:51 TSİ )
İsmail Özkar, 6. Dönem için aday!
Başiskele’ye bağlı olan Mehmet Ağa Mahallesi’nin uzun yıllardan bu yana muhtarlığını yapan İsmail Özkar, 31 Mart seçimlerinde altıncı dönem için aday olduğunu açıkladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:48 TSİ - Gündem
Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz