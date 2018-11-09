İlçenin tanınmış simalarından biri olan Şirin Ayan, 16 yıldır bölgede ikamet ediyor. Mahallesinin sorunlarını iyi bildiğini ve sosyal statüsünü iyi analiz ettiğine inanan Ayan, halkın içinde yer aldığını ve iyi hizmet için göreve talip olduğunu belirtiyor.
Bugün 13:50 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:53 TSİ )
Şirin Ayan, muhtar adayı oldu!
Körfez’in Derince’ye sınır olan bölgesi olan Fatih Mahallesi’nde muhtarlık için yeni bir isim daha adaylığını açıkladı.
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Bugün 13:50 TSİ - Gündem
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Yorumlar
(1 )
Serap Baykurt - Şirin hanım hayırlı olsun çıktığınız yolda başarılar diliyorum
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