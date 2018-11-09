Şirin Ayan, muhtar adayı oldu!

İlçenin tanınmış simalarından biri olan Şirin Ayan, 16 yıldır bölgede ikamet ediyor. Mahallesinin sorunlarını iyi bildiğini ve sosyal statüsünü iyi analiz ettiğine inanan Ayan, halkın içinde yer aldığını ve iyi hizmet için göreve talip olduğunu belirtiyor.