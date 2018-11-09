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Şirin Ayan, muhtar adayı oldu!

Körfez’in Derince’ye sınır olan bölgesi olan Fatih Mahallesi’nde muhtarlık için yeni bir isim daha adaylığını açıkladı.

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İlçenin tanınmış simalarından biri olan Şirin Ayan, 16 yıldır bölgede ikamet ediyor. Mahallesinin sorunlarını iyi bildiğini ve sosyal statüsünü iyi analiz ettiğine inanan Ayan, halkın içinde yer aldığını ve iyi hizmet için göreve talip olduğunu belirtiyor.

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Yorumlar

(1)
01

Serap Baykurt - Şirin hanım hayırlı olsun çıktığınız yolda başarılar diliyorum

Yanıtla . 0Beğen 09 Kasım 14:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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