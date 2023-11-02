02 Kas 2023 - 15:08- Gündem

Özel kalemini görevden aldı

Şener Söğüt seçimlere 6 ay kala özel kalemini görevden aldı

Cihat Polat
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Özel kalemini görevden aldı mask
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Şener Söğüt, 4.5 yıl sonra özel kalem müdürünü sessiz sedasız görevinden aldı. Zekeriya Çetin'in yerine Basın Yayın Müdürlüğünde halkla ilişkiler şefi olarak görev yapan, aynı zamanda Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Genel Sekreter Yardımcısı olan Veysel Köksal’ı getirdi. Belediyenin internet sitesinde henüz bir değişiklik yapılmadı.

ZEKERİYA ÇETİN KİMDİR?

1969 Sakarya Karasu doğumlu.
Ferizli Recep Bey Endüstri Meslek Lisesi mezunu.
1993-2014 yılları arasında özel sektörde görev yaptı, sendika işyeri temsilciği görevinde bulundu.
2014 yılında Körfez Belediyesinde görev yapmaya başladı.
2019 yılında Özel Kalem Müdürlüğüne atandı.
AKP Körfez İlçe Kurucu yönetim kurulu üyesi.
Evli ve 3 çocuk babası.
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02 Kas 2023 - 15:08 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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