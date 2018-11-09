AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral: Aday olmayacağım

“Ben bu konuda daha önce de açıklamamı yapmıştım. Adaylık gibi bir düşüncem yok. Yeni seçilmiş bir ilçe başkanıyım. Bu görevime devam edeceğim. Ayrıca yönetim kurulumuzda da şimdilik belediye başkanlığı gibi bir hedefi olan bulunmuyor. Meclis üyeliğini düşünen isimler var. Bunlar için de 1 Aralık’a kadar geçen sürede genel merkezimizin vereceği kararı bekliyoruz.”