“Ben bu konuda daha önce de açıklamamı yapmıştım. Adaylık gibi bir düşüncem yok. Yeni seçilmiş bir ilçe başkanıyım. Bu görevime devam edeceğim. Ayrıca yönetim kurulumuzda da şimdilik belediye başkanlığı gibi bir hedefi olan bulunmuyor. Meclis üyeliğini düşünen isimler var. Bunlar için de 1 Aralık’a kadar geçen sürede genel merkezimizin vereceği kararı bekliyoruz.”
Bugün 13:54 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:56 TSİ )
AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral: Aday olmayacağım
AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral: Aday olmayacağım
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Bugün 13:54 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz