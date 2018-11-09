AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut: “Bu konuda bizim kararımız değil, genel merkezimizin söyleyeceği söz önemli. Biz oradan gelecek talimatlara göre hareket ederiz. Kişisel olarak düşüncelerimizin bir önemi bulunmuyor. Memleketimiz ve AK Parti için güzel olan neyse onun için mücadele ederiz.” dedi.
Bugün 13:55 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:56 TSİ )
Osman Akbulut: Önemli olan genel merkez
AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut: Önemli olan genel merkez
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Bugün 13:55 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz