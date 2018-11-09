Osman Akbulut: Önemli olan genel merkez

AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut: “Bu konuda bizim kararımız değil, genel merkezimizin söyleyeceği söz önemli. Biz oradan gelecek talimatlara göre hareket ederiz. Kişisel olarak düşüncelerimizin bir önemi bulunmuyor. Memleketimiz ve AK Parti için güzel olan neyse onun için mücadele ederiz.” dedi.