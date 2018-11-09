Ali Osman Gür: Teşkilat için çalışmaya devam

Ali Osman Gür: “Bizim önceliğimiz başkan seçilmek değil, teşkilatımıza hizmet edebilmektir. Yönetim kurulumuz ile birlikte benim de çalışma durumum bundan ibarettir. Benim bir adaylık düşüncem yoktu, onun için etkileyen bir şey olmadı. 4 arkadaşımız evraklarını aldı ve hafta sonu başvurularını gerçekleştirecekler.” dedi.