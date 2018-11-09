Ali Osman Gür: “Bizim önceliğimiz başkan seçilmek değil, teşkilatımıza hizmet edebilmektir. Yönetim kurulumuz ile birlikte benim de çalışma durumum bundan ibarettir. Benim bir adaylık düşüncem yoktu, onun için etkileyen bir şey olmadı. 4 arkadaşımız evraklarını aldı ve hafta sonu başvurularını gerçekleştirecekler.” dedi.
Bugün 13:56 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:57 TSİ )
Ali Osman Gür: Teşkilat için çalışmaya devam
AKP Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür: Teşkilat için çalışmaya devam
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Bugün 13:56 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz