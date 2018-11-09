Muzaffer Bıyık: Başkanlığı istiyorum 

AKP Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık: “Şahsi olarak belediye başkanlığı gibi bir hedefim var. Genel merkezimizin vereceği karara göre bu göreve talibim. 1 Aralık’a kadar teşkilatımızla seçim için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Genel merkez nasıl uygun görürse ona göre davranacağız. Adaylık için 1 Aralık’ı bekliyoruz artık.” dedi.