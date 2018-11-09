AKP Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık: “Şahsi olarak belediye başkanlığı gibi bir hedefim var. Genel merkezimizin vereceği karara göre bu göreve talibim. 1 Aralık’a kadar teşkilatımızla seçim için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Genel merkez nasıl uygun görürse ona göre davranacağız. Adaylık için 1 Aralık’ı bekliyoruz artık.” dedi.
Bugün 13:57 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:58 TSİ )
Muzaffer Bıyık: Başkanlığı istiyorum
AKP Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık: Başkanlığı istiyorum
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Bugün 13:57 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz