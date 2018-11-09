Mustafa Kocaman: Değerlendirmeden ne çıkarsa razıyız

AKP Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman: “Cumhurbaşkanımıza inanarak siyaset yapan insanlarız, genel merkezden ne talimat gelirse onu yerine getiririz. Biz görev adamıyız, genel merkez değerlendirmesinden ne çıkarsa ona razıyız. Şu an adaylık için düşünme aşamasındayım, istişarelerimiz devam ediyor. Bizim için hangi görevi verirlerse onu yaparız. Aday değilim diyemem istişareler sonucu ortaya çıkacak.” dedi.