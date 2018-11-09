AKP Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman: “Cumhurbaşkanımıza inanarak siyaset yapan insanlarız, genel merkezden ne talimat gelirse onu yerine getiririz. Biz görev adamıyız, genel merkez değerlendirmesinden ne çıkarsa ona razıyız. Şu an adaylık için düşünme aşamasındayım, istişarelerimiz devam ediyor. Bizim için hangi görevi verirlerse onu yaparız. Aday değilim diyemem istişareler sonucu ortaya çıkacak.” dedi.
Bugün 13:57 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:59 TSİ )
Mustafa Kocaman: Değerlendirmeden ne çıkarsa razıyız
AKP Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman: Değerlendirmeden ne çıkarsa razıyız
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Bugün 13:57 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz