İrfan Ayar: Adaylık düşüncem yok

AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar: "Benim ve yönetim kurulunda yer alan kimsenin belediye başkanlığı için aday adayı olmak gibi bir düşüncesi yok. Bizler teşkilat çalışmaları ile yola devam edeceğiz. Gebze için yoğun ilgi var. Şu an için 2 resmi başvuru yapıldı. Hafta sonu yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz.” dedi.