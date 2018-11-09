AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar: "Benim ve yönetim kurulunda yer alan kimsenin belediye başkanlığı için aday adayı olmak gibi bir düşüncesi yok. Bizler teşkilat çalışmaları ile yola devam edeceğiz. Gebze için yoğun ilgi var. Şu an için 2 resmi başvuru yapıldı. Hafta sonu yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz.” dedi.
Bugün 13:58 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:59 TSİ )
İrfan Ayar: Adaylık düşüncem yok
AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar: Adaylık düşüncem yok
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Bugün 13:58 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz