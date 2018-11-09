AKP Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin: “Belediye başkanlarımızın ve ilçe başkanlarımızın durumları aynı, bizimle ilgili durumu genel merkez değerlendirecek. Müsaade konusunda süreci bekliyoruz. Süreç tüm yöneticilerimiz için geçerli. 1 Aralık’ta genel merkezimiz bize böyle bir sorumluluk yüklerse üstleniriz. Bunun dışında herhangi bir isteğimiz, talebimiz ya da gayretimiz yok. Biz AK Parti’nin kazanması için mücadele edeceğiz.” dedi.
Bugün 13:59 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:00 TSİ )
İbrahim Şirin: Sorumluluk üstleniriz
AKP Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin: Sorumluluk üstleniriz
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Bugün 13:59 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz