İbrahim Şirin: Sorumluluk üstleniriz

AKP Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin: “Belediye başkanlarımızın ve ilçe başkanlarımızın durumları aynı, bizimle ilgili durumu genel merkez değerlendirecek. Müsaade konusunda süreci bekliyoruz. Süreç tüm yöneticilerimiz için geçerli. 1 Aralık’ta genel merkezimiz bize böyle bir sorumluluk yüklerse üstleniriz. Bunun dışında herhangi bir isteğimiz, talebimiz ya da gayretimiz yok. Biz AK Parti’nin kazanması için mücadele edeceğiz.” dedi.