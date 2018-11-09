AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt: “Genel merkezin adaylıklarla ilgili hakkımızda vereceği nihai kararı bekliyoruz. 1 Aralık’ta onay çıkarsa tabi ki aday olmayı düşünüyorum. Genel merkez onay verirse Körfez’e aday olacağım. Körfez için bizim dışımızda 8-9 aday daha var, o arkadaşlar 12 Kasım’a kadar başvurularını gerçekleştirecekler.” dedi.
Bugün 13:59 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:01 TSİ )
Şener Söğüt: Onay çıkarsa düşünürüm
AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt: Onay çıkarsa düşünürüm
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Bugün 13:59 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz