Şener Söğüt: Onay çıkarsa düşünürüm

AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt: “Genel merkezin adaylıklarla ilgili hakkımızda vereceği nihai kararı bekliyoruz. 1 Aralık’ta onay çıkarsa tabi ki aday olmayı düşünüyorum. Genel merkez onay verirse Körfez’e aday olacağım. Körfez için bizim dışımızda 8-9 aday daha var, o arkadaşlar 12 Kasım’a kadar başvurularını gerçekleştirecekler.” dedi.