Erol Ölmez: Karar sadece genel merkezin

AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez: “Genel merkezimizin kararlarını uygulayacağız, aday olacak kişiler de bizim arkadaşlarımız. Önemli olan bu davaya hizmet etmek. Ne zaman, hangi görev verilirse yapmaya hazırız. Bize ilçe başkanlığını layık görmüşler, daha ne isteyelim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan. Kandıra için gelip görüşen arkadaşlar var, isteyen arkadaşlar başvurularını yaparlar.” dedi.