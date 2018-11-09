AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez: “Genel merkezimizin kararlarını uygulayacağız, aday olacak kişiler de bizim arkadaşlarımız. Önemli olan bu davaya hizmet etmek. Ne zaman, hangi görev verilirse yapmaya hazırız. Bize ilçe başkanlığını layık görmüşler, daha ne isteyelim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan. Kandıra için gelip görüşen arkadaşlar var, isteyen arkadaşlar başvurularını yaparlar.” dedi.
Bugün 14:00 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:02 TSİ )
Erol Ölmez: Karar sadece genel merkezin
AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez: Karar sadece genel merkezin
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Bugün 14:00 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz