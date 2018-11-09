AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp: “Genel merkezimiz nasıl uygun görürse o şekilde hareket edeceğiz. Fakat genel hatları ile aklımda aday olmak gibi bir düşüncem var. Uygun görülmesi durumunda genel merkezin izin verdiği 1 Aralık tarihinde Gölcük için aday adayı olacağım. Bugüne kadar Gölcük için sadece Ekrem Aktuğ resmi başvurusunu yaptı. Onun dışında şu an için bir başvuru yok.” dedi.
Bugün 14:01 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:02 TSİ )
İdris Alp: Aklımda adaylık var
AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp: Aklımda adaylık var
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Bugün 14:01 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz