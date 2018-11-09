İdris Alp: Aklımda adaylık var

AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp: “Genel merkezimiz nasıl uygun görürse o şekilde hareket edeceğiz. Fakat genel hatları ile aklımda aday olmak gibi bir düşüncem var. Uygun görülmesi durumunda genel merkezin izin verdiği 1 Aralık tarihinde Gölcük için aday adayı olacağım. Bugüne kadar Gölcük için sadece Ekrem Aktuğ resmi başvurusunu yaptı. Onun dışında şu an için bir başvuru yok.” dedi.